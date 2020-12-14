Литва из-за COVID-19 вводит локдаун на полтора месяца

На этой неделе вводится практически полный локдаун в Литве из-за ситуации с COVID-19. Ограничения будут ужесточены с 16 декабря и продлятся до 31 января 2021 года.

Соответствующее решение приняло правительство Литвы, передает Delfi.

Сообщается, что карантин в Литве продлен до 24:00 31 января. При этом с 16 декабря вводятся ограничения на передвижения по стране. В частности, запрещается выезд за пределы муниципалитета за исключением ряда причин: смерть близких, работа и лечение.

Также вводится запрет на выход из дома, если это не связано работой, покупками, поездкой на похороны или в больницу. Членам одной семьи разрешается гулять вместе на открытом пространстве, а в праздничный период до 3 января нельзя встречаться с другими семьями.

Дошкольное и начальное образование переходит на дистанционный режим. Детские сады останутся открытыми для тех детей, чьи родители не могут работать на удаленке. Не будут работать парикмахерские и салоны красоты.

По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса, эффект от локдауна смогут оценить через 3-4 недели.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия с 16 декабря вводит жесткий локдаун. Он продлится минимум до 10 января.

Тем временем в Польше рассчитывают начать вакцинацию от COVID-19 уже через месяц.