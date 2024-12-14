Литовку вигнали з чемпіонату світу за напис про "маленьку Росію": знялася вся команда

Литовську спортсменку Корнелію Дудайте усунули від участі у чемпіонаті світу з функціональних видів спорту через підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на и 15min.lt .

На змаганнях в угорському Будапешті чемпіонка Литви вирішила нагадати людям про російську агресію в Україні. Вона з'явилася на заході в угорській столиці в футболці з написом "Зробіть Росію знову маленькою".

Це гасло використовував Володимир Зеленський перед телекамерами місяць тому, коли говорив про те, як Україна захищається від агресії Росії. Крім того, у спортсменки був український прапор, на якому було написано: "Борітеся за свої переконання, як Україна бореться за свою свободу".

Підтримуючи Україну, Дудайте також висловила протест проти допуску до змагань представників країни-агресора. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення. Вони виступали під нейтральним прапором, але, як зазначила Дудайте, "російської символіки навколо них вистачало".

За свої дії литовка отримала догану від організаторів. Вони вимагали змінити футболку, а у разі відмови погрожували дискваліфікацією.

"Вони сказали, що моя участь ображає росіян, – написала чемпіонка Литви в соцмережах. – Сподіваюся, що Україна переможе і по-справжньому їх образить".

Зрештою Дудайте вирішила відмовиться від участі у змаганнях. Її підтримала вся литовська команда, яка слідом за лідеркою залишила чемпіонат.