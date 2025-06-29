Літня депресія існує: чому спека руйнує психіку і що з цим робити

Сезонна депресія буває не лише взимку. Для багатьох людей саме літо стає найбільш емоційно виснажливим періодом. Висока температура, порушення сну, несподівана дратівливість та зниження енергії - усе це симптоми літнього сезонного афективного розладу.

Що таке літня депресія, чому вона виникає та як її розпізнати, розповідає РБК-Україна з посиланням на Scientific American.

Що таке літня депресія та САР

Зазвичай, коли йдеться про сезонний афективний розлад (САР), ми уявляємо зимову депресію, що характеризується млявістю, переїданням та набором ваги.

Однак психіатри Томас Вер та Норман Розенталь, які у 1980-х роках вперше описали САР, згодом почали отримувати листи від людей, що переживали протилежний стан: депресію влітку та покращений настрій взимку.

У своїх дослідженнях вони виявили, що люди з літнім САР демонстрували інші симптоми: замість млявості вони були більш дратівливими та неспокійними.

Вони частіше скаржилися на безсоння, зниження апетиту та втрату ваги, на відміну від зимових пацієнтів, які схильні були переїдати та набирати вагу.

Томас Вер зазначає, що такі люди почуваються "несинхронізованими з рештою світу", адже депресія приходить до них саме тоді, коли всі навколо насолоджуються літніми канікулами та вечірками.

Що відомо про літній САР

Точна поширеність літнього САР залишається неясною через обмеженість досліджень.

"Порівняно із зимовим варіантом, "літератури про літній САР набагато менше", - зазначає Келлі Рохан, клінічний психолог з Університету Вермонта.

Проте, експерти вважають, що у зв'язку зі зміною клімату та зростанням екстремальних погодних умов, розуміння впливу спеки на психічне здоров'я стає дедалі важливішим.

Чому спека може спричиняти депресію?

На відміну від зимового САР, що пов'язаний з нестачею світла, літній тип, як вважається, має головними тригерами спеку та вологість. Все більше досліджень вказують на зв'язок між високими температурами та кризами настрою.

Кім Майденбауер, доцент кафедри психології Університету штату Вашингтон, яка вивчає психологічний вплив спеки, наводить кілька гіпотез:

Порушення сну. Високі температури часто переривають якісний сон, який є вирішальним для психічного здоров'я.

Фізичний стрес. Підтримання нормальної температури тіла в спеку є енерговитратним процесом. Спека стає фізичним стресором, особливо для дітей, людей похилого віку та тих, хто приймає певні ліки, що порушують терморегуляцію організму. Тривалий дискомфорт неминуче впливає на емоційний стан.

Вплив на нейромедіатори. Деякі дослідження показують, що спека може порушувати баланс нейромедіаторів, які відповідають за діяльність мозку та настрій, що потенційно сприяє розвитку депресії.

Порушення терморегуляції. Дослідження виявили, що люди з депресією часто мають підвищену температуру тіла, особливо вночі, що свідчить про те, що сама депресія може впливати на здатність організму до терморегуляції.

Цікаво, що зростання агресії, насильницьких злочинів, звернень до психіатричних відділень невідкладної допомоги, а також підвищення рівня самогубств також корелюють зі спекотнішими днями та літніми місяцями.

Розенталь підкреслює, що збуджений стан людей з літньою депресією може робити їх більш схильними до суїцидальних думок або госпіталізації.

Як рятуватися від літнього САР і що справді допоможе

Лікування літньої депресії ще недостатньо вивчене, але існують деякі методи, які можуть принести полегшення:

Охолодження тіла

Зниження температури тіла за допомогою кондиціонування повітря, холодного душу або плавання може допомогти принаймні тимчасово.

Однак, Майденбауер зазначає, що постійне використання кондиціонера може бути нестійким з екологічної та фінансової точок зору.

Дешевші альтернативи, такі як болотні охолоджувачі та вентилятори, особливо корисні для нічного охолодження.

Парадоксальна теплотерапія

Дивно, але деякі клінічні випробування показали, що короткочасний вплив високої температури (наприклад, через сауни або гарячі ванни) може забезпечити довгострокове полегшення депресії.

Ешлі Мейсон, клінічний психолог, припускає, що це може бути пов'язано з тим, що інтенсивне тепло "перезапускає" дисфункціональні системи терморегуляції в організмі людей з депресією.

Відстеження та самоусвідомлення

Майденбауер радить просто відстежувати свій настрій та рівень комфорту протягом літа. Усвідомлення закономірностей є першим кроком до їх зміни.

Якщо ви знаєте, що спека погіршує ваш настрій, ви можете краще підготуватися та пом'якшити її вплив.

Розенталь підсумовує це просто: "Зверніть увагу на те, що змушує вас почуватися краще, і робіть це частіше. І зверніть увагу на те, що змушує вас почуватися гірше, і робіть це менше".

Розуміння зв'язку між температурою та психічним здоров'ям може допомогти не лише розробити нові методи лікування депресії, а й підготуватися до зростаючих викликів, пов'язаних зі зміною клімату.