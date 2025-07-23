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Літак впав поруч із машинами і спалахнув: моторошна аварія на трасі в Італії (відео)

Фото: в Італії на трасу впав літак (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Італії у вівторок, 22 липня, вдень на трасу впав надлегкий літак. Двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Della Sera.

За даними видання, трагедія сталася близько 12:00 у провінції Брешіа. Унаслідок аварії загинув адвокат із Мілана Серджо Равалья і його супутниця Анна Марія Де Стефано.

Відразу після аварії літак загорівся. У той момент дорогою проїжджали дві машини, які майже без ушкоджень проскочили через стіну вогню. Пасажири автомобілів унаслідок інциденту серйозних травм не дістали.

Рятувальна операція на місці аварії була складною і тривала кілька годин.

Аварія винищувача в Україні

Нагадаємо, вчора, 22 липня, у Волинській області впав винищувач Mirage-2000, який Україна отримала від Франції.

У Повітряних силах розповіли, що літак упав, оскільки відмовила авіаційна техніка.

При цьому пілоту вдалося вижити - він вчасно катапультувався.

Державне бюро розслідувань уже відкрило справу за фактом падіння літака.

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ІталіяАвіакатастрофа