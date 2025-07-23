Літак впав поруч із машинами і спалахнув: моторошна аварія на трасі в Італії (відео)

В Італії у вівторок, 22 липня, вдень на трасу впав надлегкий літак. Двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Della Sera .

За даними видання, трагедія сталася близько 12:00 у провінції Брешіа. Унаслідок аварії загинув адвокат із Мілана Серджо Равалья і його супутниця Анна Марія Де Стефано.



Відразу після аварії літак загорівся. У той момент дорогою проїжджали дві машини, які майже без ушкоджень проскочили через стіну вогню. Пасажири автомобілів унаслідок інциденту серйозних травм не дістали.

Рятувальна операція на місці аварії була складною і тривала кілька годин.