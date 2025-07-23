ua en ru
Ср, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Літак впав поруч із машинами і спалахнув: моторошна аварія на трасі в Італії (відео)

Середа 23 липня 2025 17:10
UA EN RU
Літак впав поруч із машинами і спалахнув: моторошна аварія на трасі в Італії (відео) Фото: в Італії на трасу впав літак (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Італії у вівторок, 22 липня, вдень на трасу впав надлегкий літак. Двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Della Sera.

За даними видання, трагедія сталася близько 12:00 у провінції Брешіа. Унаслідок аварії загинув адвокат із Мілана Серджо Равалья і його супутниця Анна Марія Де Стефано.

Відразу після аварії літак загорівся. У той момент дорогою проїжджали дві машини, які майже без ушкоджень проскочили через стіну вогню. Пасажири автомобілів унаслідок інциденту серйозних травм не дістали.

Рятувальна операція на місці аварії була складною і тривала кілька годин.

Аварія винищувача в Україні

Нагадаємо, вчора, 22 липня, у Волинській області впав винищувач Mirage-2000, який Україна отримала від Франції.

У Повітряних силах розповіли, що літак упав, оскільки відмовила авіаційна техніка.

При цьому пілоту вдалося вижити - він вчасно катапультувався.

Державне бюро розслідувань уже відкрило справу за фактом падіння літака.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Авіакатастрофа
Новини
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Переговори України та РФ: стали відомі місце і час зустрічі делегацій у Стамбулі
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки