Не лише злива. Масові ДТП додали проблем на дорогах Києва

Зауважимо, що сьогодні, 20 липня, у Києві через значну зливу з'явились проблеми з рухом транспорту на деяких вулицях міста.

Серед іншого, раніше повідомлялось про проблеми на площі Галицькій.

Зауважимо, що ще вдень Київ накрила сильна злива. Внаслідок цього затопило вулиці, а також зупинився громадський транспорт.

Варто додати, що схожа ситуація днями була й на заході країни. Зокрема 17 липня, Львів та Львівську область накрила негода: вулиці міста ат області затопило після зливи.

Це було вже вдруге за тиждень, адже 10 липня через зливу частину вулиць Львову вже було підтоплено. Тоді за добу випала місячна норма опадів.

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