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Не лише злива. Масові ДТП додали проблем на дорогах Києва

Київ, Неділя 20 липня 2025 19:48
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Не лише злива. Масові ДТП додали проблем на дорогах Києва Фото: в Києві та області спостерігаються ускладнення на дорогах (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

У Києві та Київській області 20 липня сталось кілька аварій, які суттєво ускладнили рух транспорту. На місцях вже працюють відповідні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

"До уваги учасників дорожнього руху міста Києва та області. У зв'язку з ДТП на Новоірпінській трасі, рух транспорту ускладнений в обох напрямках", - наголосили в поліції.

Не лише злива. Масові ДТП додали проблем на дорогах Києва

За даними правоохоронців, наразі на місці працюють всі відповідні служби, а патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху.

Ускладнення в дорожньому русі також спостерігаються й на проспекті Соборності, де теж сталась аварія.

Не лише злива. Масові ДТП додали проблем на дорогах Києва

Поліція закликає учасників дорожнього руху враховувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Зауважимо, що сьогодні, 20 липня, у Києві через значну зливу з'явились проблеми з рухом транспорту на деяких вулицях міста.

Серед іншого, раніше повідомлялось про проблеми на площі Галицькій.

Зауважимо, що ще вдень Київ накрила сильна злива. Внаслідок цього затопило вулиці, а також зупинився громадський транспорт.

Варто додати, що схожа ситуація днями була й на заході країни. Зокрема 17 липня, Львів та Львівську область накрила негода: вулиці міста ат області затопило після зливи.

Це було вже вдруге за тиждень, адже 10 липня через зливу частину вулиць Львову вже було підтоплено. Тоді за добу випала місячна норма опадів.

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