Не лише взимку: новий штам COVID-19 може спричинити спалах у сезон відпусток

У Європі стрімко поширюється новий штам коронавірусу під назвою Nimbus - варіація дуже заразного Omicron. Медики попереджають: із початком туристичного сезону в червні-липні можливий сплеск захворюваності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Deutsche Welle.
Nimbus виявили в Німеччині наприкінці березня. Вже на початку травня на нього припадало 16,7% усіх випадків коронавірусу в країні. Хоча загальний рівень захворюваності наразі низький, експерти уважно стежать за динамікою.
Університетський вірусолог із Уорика Лоуренс Янг пояснив, що цей штам має типові симптоми COVID-19:
Втім, Nimbus легше передається і краще обходить імунний захист організму. Крім того, на відміну від грипу, коронавірус не втрачає заразності влітку, тому епідеміологи не виключають нову хвилю в період відпусток і масових подорожей.
За словами фахівців, наразі немає доказів, що перебіг хвороби при інфікуванні Nimbus важчий, ніж при інших штамах. Також діючі вакцини залишаються ефективними проти цього варіанта.
У США виявили новий варіант коронавірусу NB.1.8.1, що вже спричинив спалах госпіталізацій у Китаї та Гонконгу. За даними CBS News, перші випадки штаму виявили ще в березні серед мандрівників, які прибули до аеропортів Нью-Йорка, Каліфорнії, Вірджинії, Огайо, Род-Айленда та Гаваїв. У Нью-Йорку цей варіант вже циркулює.
У Китаї частка госпіталізацій через COVID-19 впродовж травня подвоїлася, а в Гонконгу зафіксували найбільше тяжких випадків за останній рік - 81 пацієнт, 30 з яких померли. Більшість - люди старші 65 років.
Хоча NB.1.8.1 не викликає тяжчого перебігу хвороби, він значно заразніший і, ймовірно, краще уникає імунного захисту, кажуть експерти. Цей варіант поки не включають у регулярну статистику, але попереджають про можливе подальше поширення.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в одному із останніх досліджень виявили, що діти та підлітки після COVID-19 мають підвищений ризик серйозних ускладнень - зокрема ниркових, шлунково-кишкових і серцевих. Найбільші ризики фіксують упродовж двох років після хвороби. Вчені закликають лікарів ретельно стежити за симптомами постковіду в дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.