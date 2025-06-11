Не лише взимку: новий штам COVID-19 може спричинити спалах у сезон відпусток

У Європі стрімко поширюється новий штам коронавірусу під назвою Nimbus - варіація дуже заразного Omicron. Медики попереджають: із початком туристичного сезону в червні-липні можливий сплеск захворюваності.

Що відомо про штам Nimbus

Nimbus виявили в Німеччині наприкінці березня. Вже на початку травня на нього припадало 16,7% усіх випадків коронавірусу в країні. Хоча загальний рівень захворюваності наразі низький, експерти уважно стежать за динамікою.

Університетський вірусолог із Уорика Лоуренс Янг пояснив, що цей штам має типові симптоми COVID-19:

сильна втома,

лихоманка,

м’язовий біль,

виражений біль у горлі.

Втім, Nimbus легше передається і краще обходить імунний захист організму. Крім того, на відміну від грипу, коронавірус не втрачає заразності влітку, тому епідеміологи не виключають нову хвилю в період відпусток і масових подорожей.

За словами фахівців, наразі немає доказів, що перебіг хвороби при інфікуванні Nimbus важчий, ніж при інших штамах. Також діючі вакцини залишаються ефективними проти цього варіанта.

Новий штам коронавірусу у США та Азії

У США виявили новий варіант коронавірусу NB.1.8.1, що вже спричинив спалах госпіталізацій у Китаї та Гонконгу. За даними CBS News, перші випадки штаму виявили ще в березні серед мандрівників, які прибули до аеропортів Нью-Йорка, Каліфорнії, Вірджинії, Огайо, Род-Айленда та Гаваїв. У Нью-Йорку цей варіант вже циркулює.

У Китаї частка госпіталізацій через COVID-19 впродовж травня подвоїлася, а в Гонконгу зафіксували найбільше тяжких випадків за останній рік - 81 пацієнт, 30 з яких померли. Більшість - люди старші 65 років.

Хоча NB.1.8.1 не викликає тяжчого перебігу хвороби, він значно заразніший і, ймовірно, краще уникає імунного захисту, кажуть експерти. Цей варіант поки не включають у регулярну статистику, але попереджають про можливе подальше поширення.