Не лише нудота. Які ознаки отруєння водою та при яких симптомах терміново потрібен лікар

Зараз ситуація із якістю води у Києві контрольована. Однак забруднена вода із річки Десна може досягти території Київської області 14-16 вересня.
РБК-Україна розповіли у Центрі Громадського Здоров’я, які ознаки отруєння водою, як воно може проявлятись і що найперше потрібно робити.
Споживання води, яка не відповідає вимогам безпечності за епідемічними та токсикологічними показниками, може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. У воді можуть міститися збудники інфекційних захворювань або токсичні хімічні речовини, що можуть спричинити отруєння, інтоксикацію та загальне нездужання.
Основні симптоми, які можуть виникнути після вживання неякісної води:
Ці симптоми можуть призвести до швидкого зневоднення та порушення водно-сольового балансу, що є небезпечним для організму через втрату життєво необхідних електролітів. У таких випадках необхідно негайно розпочати регідратаційну терапію.
Серйозну небезпеку неякісна вода становить для дітей та людей із хронічними захворюваннями внутрішніх органів. Для малюків першого року життя та тих, хто має хронічні хвороби найбільш небезпечними наслідками можуть стати зневоднення та поліорганна недостатність.
Особливу пильність слід проявляти при виникненні ознак зневоднення у дітей першого року життя, та негайно звернутися до лікаря за таких симптомів, як:
При перших ознаках отруєння чи зневоднення важливо негайно звернутися до лікаря, щоб уникнути важких ускладнень.
Раніше РБК-Україна розповідало, що наприкінці серпня Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у річці Сейм. За інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, забруднення могло надійти з території РФ.
6 вересня стало відомо, що органічні забруднювачі досягли річки Десна в Чернігові. 7 вересня КМДА запевнила, що ситуація з якістю води у Києві під контролем, і фахівці готують заходи на випадок погіршення.
9 вересня у Міндовкілля повідомили про покращення стану води в річці Сейм та стабілізацію ситуації у Десні. 10 вересня "Київводоканал" пояснили, чи небезпечна вода з-під крану у Києві.
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