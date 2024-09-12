Не лише нудота. Які ознаки отруєння водою та при яких симптомах терміново потрібен лікар

Симптоми отруєння водою

Споживання води, яка не відповідає вимогам безпечності за епідемічними та токсикологічними показниками, може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. У воді можуть міститися збудники інфекційних захворювань або токсичні хімічні речовини, що можуть спричинити отруєння, інтоксикацію та загальне нездужання.

Основні симптоми, які можуть виникнути після вживання неякісної води:

нудота

блювання

розлади травлення

діарея

різкі переймоподібні болі в животі

млявість

головний біль

підвищення температури

порушення серцевого ритму

відсутність сечовипускання

Ці симптоми можуть призвести до швидкого зневоднення та порушення водно-сольового балансу, що є небезпечним для організму через втрату життєво необхідних електролітів. У таких випадках необхідно негайно розпочати регідратаційну терапію.

Для кого неякісна вода найбільш небезпечна

Серйозну небезпеку неякісна вода становить для дітей та людей із хронічними захворюваннями внутрішніх органів. Для малюків першого року життя та тих, хто має хронічні хвороби найбільш небезпечними наслідками можуть стати зневоднення та поліорганна недостатність.

Особливу пильність слід проявляти при виникненні ознак зневоднення у дітей першого року життя, та негайно звернутися до лікаря за таких симптомів, як:

плач без сліз

западіння великого тім’ячка

пригнічення свідомості

відсутність сечовипускання

При перших ознаках отруєння чи зневоднення важливо негайно звернутися до лікаря, щоб уникнути важких ускладнень.