Лише за графіками. В яких областях України завтра відключатимуть світло

Протягом 15 листопада заплановані відключення у низці регіонів України. Аварійних відключень не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на " Укренерго ".

Завтра, 15 листопада, з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у наступних областях:

м. Київ;

Київській області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Житомирській області;

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Донецькій області.

"В інших областях України відключення не прогнозуються", - заявили у компанії.

В "Укренерго" нагадують не полишати звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. За їх словами, це допомагає не допускати перевантаження електромереж та швидше відновлювати пошкодженні енергооб’єкти.