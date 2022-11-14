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Лише за графіками. В яких областях України завтра відключатимуть світло

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Україна, Понеділок 14 листопада 2022 22:17
Лише за графіками. В яких областях України завтра відключатимуть світло Фото: В яких областях України завтра відключатимуть світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Протягом 15 листопада заплановані відключення у низці регіонів України. Аварійних відключень не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укренерго".

Завтра, 15 листопада, з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у наступних областях:

  • м. Київ;
  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Черкаській області;
  • Житомирській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Донецькій області.

"В інших областях України відключення не прогнозуються", - заявили у компанії.

В "Укренерго" нагадують не полишати звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. За їх словами, це допомагає не допускати перевантаження електромереж та швидше відновлювати пошкодженні енергооб’єкти.

Нагадаємо, що обмеження щодо постачання електроенергії триватимуть ще тиждень у Києві та семи областях.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що тривалість відключень світла в Києві може зрости. Це з настанням холодів.

Також раніше ми писали, що в Україні й надалі продовжуватимуться віялові відключення споживачів від електроенергії, щоб убезпечити енергетичну систему від перевантажень.

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