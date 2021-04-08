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Лишь в четырех областях Украины не превышен уровень госпитализаций COVID-больных

Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Лишь в четырех областях не превышена норма загруженности больничных коек для пациентов с COVID-19.

Об этом гласят данные министерства.

В норме, которая составляет 60 на 100 тысяч населения, показатель госпитализаций только в Закарпатской (59,6), Кировоградской (40,8), Луганской (58,5) и Херсонской (52,2) областях.

Данные Минздрава свидетельствуют, что в Киеве наблюдаются самые большие проблемы с загруженностью коек с кислородом - 83,5% при норме 65%. Также этот показатель превышен в Житомирской (70,5%), Киевской (78,3%), Львовской (72,9%), Николаевской (73,7%), Одесской (70,6%), Сумской (65,6%) и Хмельницкой (69%) областях.

Подчеркнем, в "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Херсонская область является единственной "желтой". Остальные области в "оранжевой" зоне.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 19 419 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Так, Запорожская и Хмельницкая области перейдут в "красную" зону с 9 апреля.

Отметим, в Кабинете министров пока не видят необходимости во введении тотального карантина в Украине.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныгоспитализацияКоронавирус
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