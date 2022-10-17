У Лимані знайшли тіла ще сімох цивільних, убитих під час окупації

У деокупованому Лимані Донецької області виявили тіла ще семи цивільних, яких російські війська вбили під час окупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Крім того, він розповів, що минулої доби окупаційні війська знову обстріляли населені пункти регіону. Внаслідок чого загинули чотири мирні жителі.
"За 16 жовтня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті, Кліщіївці, Зарічному та Авдіївці. Ще 10 людей за вчора отримали поранення", - повідомив Кириленко.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1020 осіб, ще 2415 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська продовжують завдавати ударів по інфраструктурі України. Цієї ночі кілька "прильотів" було зафіксовано у Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
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