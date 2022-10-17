UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Лимані знайшли тіла ще сімох цивільних, убитих під час окупації

Фото: у Лимані знайшли тіла ще сімох цивільних, убитих під час окупації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У деокупованому Лимані Донецької області виявили тіла ще семи цивільних, яких російські війська вбили під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Крім того, він розповів, що минулої доби окупаційні війська знову обстріляли населені пункти регіону. Внаслідок чого загинули чотири мирні жителі.

"За 16 жовтня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті, Кліщіївці, Зарічному та Авдіївці. Ще 10 людей за вчора отримали поранення", - повідомив Кириленко.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1020 осіб, ще 2415 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські війська продовжують завдавати ударів по інфраструктурі України. Цієї ночі кілька "прильотів" було зафіксовано у Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область