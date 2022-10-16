У Лимані знайшли тіла ще 6 людей, убитих росіянами під час окупації

"У Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації", - написав він.

Крім того, за словами Кириленка, за суботу, 15 жовтня, росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області - в Бахмуті. Ще 3 людини за вчора отримали поранення.

Тільки цифри

Станом на ранок неділі, 16 жовтня, від дій окупантів загинули 1009 жителів Донецької області, близько 2405 людей постраждали. В це число не входить кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, яку обчислити наразі неможливо.

Звільнення Лиману

1 жовтня українські бійці взяли Лиман під свій контроль, відповідне відео військові опублікували в мережі, а звільнення міста підтвердили і в Офісі президента.

На день пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що місто повністю зачищене від окупантів.