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У Лимані знайшли тіла ще 6 людей, убитих росіянами під час окупації

Фото: у Лимані знайшли тіла шести убитих українців під час окупації (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Гурковська

У звільненому Лимані виявили тіла ще шістьох загиблих під час окупації мирних жителів. Поліцейські другий день поспіль знаходять у звільненому місті тіла людей, яких убили окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"У Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації", - написав він.

Крім того, за словами Кириленка, за суботу, 15 жовтня, росіяни вбили 1 мирного жителя Донецької області - в Бахмуті. Ще 3 людини за вчора отримали поранення.

Тільки цифри

Станом на ранок неділі, 16 жовтня, від дій окупантів загинули 1009 жителів Донецької області, близько 2405 людей постраждали. В це число не входить кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, яку обчислити наразі неможливо.

Звільнення Лиману

1 жовтня українські бійці взяли Лиман під свій контроль, відповідне відео військові опублікували в мережі, а звільнення міста підтвердили і в Офісі президента.

На день пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що місто повністю зачищене від окупантів.

Нагадаємо, днем раніше, 15 жовтня, у звільненому Лимані виявили тіла також шести загиблих під час окупації.

14 жовтня у Лимані завершили ексгумацію на місці масового поховання українських військових. Всього фахівці виявили тіла 34 бійців.

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