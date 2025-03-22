Ліквідували 16 пострілами. У Луганську вбито пособника "Ахмата"

У тимчасово окупованому Луганську ліквідували пособника "Ахмата". Невідомі під час розбірок вистрілили в нього 16 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Так, в окупованому Луганську внаслідок бандитських розбірок було ліквідовано співвласника кафе "Кавказ" Джейхуна Саламова, 1973 р. н., уродженця Азербайджану.

"На нього було скоєно напад наприкінці лютого - кілер розстріляв його прямо в автомобілі. Було зроблено 16 пострілів, Саламов дістав важкі поранення і пізніше помер", - кажуть партизани.

За інформацією агента "АТЕШ", це була вже третя спроба його ліквідації.

"Нападник і його співучасник, який надав зброю, також є етнічними азербайджанцями. Один із них був затриманий у московському аеропорту перед вильотом", - уточнюють партизани.



У Луганську під час розборок убито пособника "Ахмата" Джейхуна Саламова (t.me/atesh_ua)

Що відомо про Саламонова і його кафе

Саламов разом із другим власником згаданого кафе - Шаріфовим Еміном Юсифом від початку окупації у 2014 році активно співпрацювали з російськими військами. Вони надавали приміщення кафе для нарад, організовували харчування для військових і особисто займалися вербуванням співгромадян у загони "Ахмат" та інші підрозділи Кадирова.

"Їхній заклад став улюбленим місцем зупинки кадировських бойовиків і комбатів, а також точкою збору лояльних до путінського режиму елементів", - розповіли партизани.

Це місце, як уточнюють в "АТЕШ", давно втратило статус цивільного об'єкта - воно функціонує як прикриття для військової діяльності та вербування. Саме в кафе "Кавказ" 30 травня 2022 року під час "наради" було ліквідовано генерал-майора Романа Кутузова ("Туман"), командира 1-го армійського корпусу ЗС РФ.