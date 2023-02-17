Ліквідація терористки з "ДНР". Окупанти підозрюють у її вбивстві своє керівництво (перехоплення)

Українській розвідці вдалось перехопити розмову російського диверсанта, підполковника військової розвідки Росії Ігора Бєзлєра зі своїм товаришем. У розмові той виразив припущення, що зрадниць України Ольгу Качуру на прізвисько "Корса", яка у 2014 році перейшла на бік бойовиків "ДНР", вбило власне ж командування.

Він також сказав, що можливо на її похоронах планувалось вбивство й інших диверсантів.

"Мені здається просто її прибрали, та й годі. Простіше прибрати і дати героя "ДНР" чи Росії", - сказав він.

При цьому товариш у розмові підтримує думку Бєзлєра, адже під час прощання з колаборанткою мало було бути присутнє все командування "ДНР" та "ЛНР".