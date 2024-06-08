Лікувати безпліддя в Україні можна безкоштовно: роз'яснення НСЗУ

Нагадаємо, на початку цього року Міністерство охорони здоров'я впровадило фінансування допоміжних репродуктивних технологій за програмою медичних гарантій.

Детальніше про це рішення, та як отримати послуги, можна в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна підготувало список лікарень, які взаємодіють з НСЗУ.

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