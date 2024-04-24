Ліків немає, лише вакцина. Українцям нагадали про одну з найзаразніших хвороб

Як зазначають у МОЗ, 9 з 10 невакцинованих людей ризикують захворіти на кір після контакту із хворим. Ліків проти кору не існує, а єдиним захистом є щеплення.

Кір супроводжується ускладненнями, серед яких запалення легенів (пневмонія), вушна інфекція (отит), запалення мозку (енцефаліт), інші серйозні ускладнення, а також інвалідність та смерть.

У 2023 році на кір в Україні захворіло ушестеро більше людей (65 захворілих), ніж у 2022. А з початку 2024 року - вже 23 зареєстровані випадки кору.

Головна причина спалахів кору - це зменшення об'ємів вакцинації. Наприклад, у 2023 році в Україні щепленнями проти кору, паротиту та краснухи (КПК) охоплено 92,4% однорічних дітей та 87,3% шестирічних. За рекомендаціями ВООЗ, для колективного імунітету рівень охоплення вакцинації має становити не менше ніж 95%.

Востаннє спалах кору був зафіксований в Україні у 2017-2019 роках. Тоді внаслідок хвороби померла 41 людина, з яких 25 дітей.

У МОЗ нагадують, що кожна дитина має отримати дві дози вакцини - у 12 місяців та у шість років. Щеплення є безкоштовними.