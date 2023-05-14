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У лікарні померла ще одна постраждала під час удару по Краматорську 29 квітня

Фото: у лікарні померла ще одна постраждала під час обстрілу Краматорська Донецької області 29 квітня (facebook.com/kramatorsk.rada)
Автор: Наталія Гурковська

В лікарні померла жінка, що отримала важкі поранення під час обстрілу Краматорська Донецької області у суботу, 29 квітня. 5 травня стало відомо про смерть її дочки, що також постраждала під час цієї атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"Колектив Центру з глибоким сумом повідомляє про передчасну смерть нашої колеги Невари Олени Петрівни. Вона працювала фельдшером з прийому викликів і померла внаслідок хвороби, спричиненої ворожим обстрілом, втративши також свою доньку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в суботу, 29 квітня, російські війська вночі атакували Краматорськ (Донецька область) дронами-камікадзе. Внаслідок атаки було поранено жінку та дитину.

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Краматорськ