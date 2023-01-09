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Лікарні Маріуполя переповнені хворими, а морги не встигають забирати тіла померлих

Фото: Лікарні Маріуполя переповнені хворими (t.me/mariupolrada)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Маріуполі місцеві лікарні переповнені хворими, а нових людей відмовляються госпіталізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.

У міськраді повідомили, що морги не встигають забирати тіла померлих. За словами місцевої мешканки, у її батька трапився інсульт, але у госпіталізації відмовили, бо там не було місць.

"Лишили його вдома. Можна так сказати нічого не робили, а лише призначили якісь пігулки. 7 січня він помер. До моргу його забрали лише 8 числа о п'ятій годині вечора. Я в тітки запитала чому так, а вона каже дуже багато померлих людей було за вихідні і морг не встигає забирати", - розповіла жінка.

У міській раді зазначають, що окупанти продовжують справжній геноцид цивільних жителів. У місті немає жодних умов для лікування, а люди просто вмирають.

Нагадаємо, що росіян масово завозять до тимчасово окупованого Маріуполя для того, аби вони проводили роботи зі знесення постраждалих внаслідок російських атак будинків.

Також під Маріуполем російський літак "спалахнув" на шляху в бік Ростова.

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