До лікарень не надходили скарги щодо отруєння водою біля "Охматдиту", - МОЗ

До медичних закладів не надходили скарги щодо отруєння водою від людей, які перебували біля дитячої лікарні "Охматдит" у Києві після ракетного удару РФ 8 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру громадського здоров’я МОЗ України.
"Стресові умови через трагедію, великий суспільний інтерес та інші обставини породжують появу чуток і неперевіреної інформації. Тому повідомляємо про те, що станом на 11:00 до закладів охорони здоровʼя не надходили скарги щодо отруєння водою від людей, які перебували в "Охматдит", - йдеться в повідомленні.
Поради фахівців щодо поводження з питною водою у пляшках:
Не зберігайте воду на сонці: сонячні промені можуть нагрівати пластикові/скляні пляшки, що сприяє виділенню шкідливих хімічних речовин у воду. Зберігайте воду в прохолодному, темному місці.
Перевіряйте термін придатності: як і будь-який інший продукт, бутильована вода має свій термін придатності. Вживайте воду до вказаної дати, щоб уникнути потенційних проблем зі здоров'ям.
Зберігайте воду в закритих пляшках: щоб запобігти потраплянню бактерій і забруднень, завжди закривайте пляшку після використання. Відкрита пляшка може стати місцем розмноження мікроорганізмів.
Використовуйте воду протягом декількох днів після відкриття: відкрита пляшка води повинна бути використана протягом 3-5 днів. Після цього часу якість води може почати погіршуватися.
Зберігайте воду подалі від хімічних речовин: не зберігайте бутильовану воду поруч з агресивними хімікатами, наприклад, миючими засобами, оскільки пластикові пляшки можуть вбирати запахи та речовини з навколишнього середовища.
Не заморожуйте бутильовану воду: пластик може тріскатися або деформуватися при заморожуванні, що може призвести до потрапляння хімічних речовин у воду.
Використовуйте фільтри для багаторазових пляшок: якщо ви використовуєте багаторазові пляшки, інвестуйте у фільтр для води. Це допоможе забезпечити додатковий рівень очищення та покращити смак води.
Регулярно мийте багаторазові пляшки: якщо ви користуєтесь багаторазовими пляшками, мийте їх щодня з мийним засобом і теплою водою, щоб запобігти розмноженню бактерій.
Не використовуйте одноразові пляшки повторно.
Що передувало
Нагадаємо, волонтерка Катерина Терехова розповіла, що вчора, 8 липня, до дитячої лікарні "Охматдит" у Києві невідомі принесли пляшки з отруєною водою, внаслідок чого ті, хто контактував з рідиною, зазнали хімічне отруєння.