До лікарень не надходили скарги щодо отруєння водою біля "Охматдиту", - МОЗ

Що передувало

Нагадаємо, волонтерка Катерина Терехова розповіла, що вчора, 8 липня, до дитячої лікарні "Охматдит" у Києві невідомі принесли пляшки з отруєною водою, внаслідок чого ті, хто контактував з рідиною, зазнали хімічне отруєння.

Пізніше стало відомо, що поліція перевіряє інформацію щодо можливого отруєння питної води, яку принесли на місце ліквідації наслідків удару по "Охматдиту".

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