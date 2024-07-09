До лікарень не надходили скарги щодо отруєння водою біля "Охматдиту", - МОЗ

До медичних закладів не надходили скарги щодо отруєння водою від людей, які перебували біля дитячої лікарні "Охматдит" у Києві після ракетного удару РФ 8 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Поради фахівців щодо поводження з питною водою у пляшках:

"Стресові умови через трагедію, великий суспільний інтерес та інші обставини породжують появу чуток і неперевіреної інформації. Тому повідомляємо про те, що станом на 11:00 до закладів охорони здоровʼя не надходили скарги щодо отруєння водою від людей, які перебували в "Охматдит", - йдеться в повідомленні.

Що передувало

Нагадаємо, волонтерка Катерина Терехова розповіла, що вчора, 8 липня, до дитячої лікарні "Охматдит" у Києві невідомі принесли пляшки з отруєною водою, внаслідок чого ті, хто контактував з рідиною, зазнали хімічне отруєння.

Пізніше стало відомо, що поліція перевіряє інформацію щодо можливого отруєння питної води, яку принесли на місце ліквідації наслідків удару по "Охматдиту".

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