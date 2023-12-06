Лікарі радять завантажити мобільний застосунок, щоб запобігти інсульту. Як це працює

Щоб самостійно контролювати показники, які є передвісниками інсульту, у всьому світі використовують мобільний застосунок Stroke Riskometer. Завдяки йому можна розрахувати персональний ризик інсульту, а це важливо для своєчасної профілактики. Із серпня цього року застосунок доступний українською мовою.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: дані Всесвітньої організації боротьби з інсультом, сайти Всесвітньої організації охорони здоров'я і Міністерства охорони здоров'я України.

РБК-Україна розповідає більше про важливість Stroke Riskometer і те, як працює цей додаток.

Чому важливо контролювати ризик інсульту?

У разі інсульту припиняється кровопостачання частини головного мозку. Розвивається некроз мозкових клітин, тобто вони пошкоджуються і гинуть. Це негативно позначається на функціях організму і призводить до інвалідності. 70% людей, які перенесли інсульт, мають неврологічні ураження, при цьому 20% потребують постійної сторонньої допомоги.

До інсульту можуть призвести серцево-судинні захворювання, систематичне підвищення артеріального тиску, збільшення рівня холестерину в крові.

Розрізняють ішемічний та геморагічний інсульт. Ішемічний зумовлений закупорюванням судин, а геморагічний розвивається внаслідок розриву судин та крововиливу в головний мозок.

Згідно зі статистикою ВООЗ інсульт є другою за частотою причиною смертності у світі.

В Україні щороку реєструють понад 100 тис. нових випадків інсульту. За даними МОЗ, у 2023 році частота інсультів у нашій країні збільшилася на 16%. Є прогнози, що через війну інсульти дедалі частіше розвиватимуться в молодих людей (захворювання "помолодшає" на 10-15 років).

Водночас лікарі стверджують, що інсульту можна запобігти. Велике значення для профілактики мають фізична активність і раціон.

Чим корисний Stroke Riskometer?

Користувач заповнює короткий опитувальник і отримує персональний розрахунок ризику інсульту, а також інфаркту на наступні 5 і 10 років. Застосунок враховує вік, стать, зріст, вагу, етнічну приналежність, артеріальний тиск, хронічні захворювання, перенесений інсульт у близьких родичів, спосіб життя.

В опитувальнику є запитання щодо порцій алкоголю на добу, кількості фруктів та овочів у щоденному раціоні, кількості годин фізичної активності на тиждень тощо.

Після опрацювання всіх відповідей застосунок визначає фактори ризику, наприклад малорухливий спосіб життя, куріння, надмірне вживання алкоголю, стрес, підвищений артеріальний тиск.

Важливо, що на основі виявлених факторів додаток формулює персоналізовані рекомендації, як знизити ризик.

Це можуть бути поради щодо дієти, як-от:

додати до раціону овочі і фрукти різних кольорів;

замість пасти і рису обрати овочі – картоплю чи моркву;

цільні рослинні харчові продукти зробити основою кожного прийому їжі;

вживати рибу як джерело корисних жирів;

пити багато води;

обмежити вживання кофеїну та алкоголю;

закінчувати їсти, коли відчуєте ситість.

Stroke Riskometer можна завантажити в AppStore або Google Play. На українську мову додаток переклала громадська організація Just Save Life, а переклад здійснювався у межах ініціативи "Гарантовано!", спрямованої на те, щоб інформувати про медичні послуги, гарантовані пацієнтам безоплатно.

Скріншоти

Чому Stroke Riskometer можна довіряти?

Застосунок розробила група експертів зі 102 країн на чолі з лікарями з Нової Зеландії.

Stroke Riskometer заснований на авторитетних наукових публікаціях та визнаний Всесвітньою організацією боротьби з інсультом.