Лихорадка, сухой кашель и затруднение дыхания: назван рейтинг симптомов COVID-19

Главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал рейтинг симптомов при инфицировании коронавирусом. Главными симптомами являются лихорадка, сухой кашель и затруднение дыхание.
Об этом Ляшко заявил на брифинге.
По его словам, симптомы могут быть как сильно выражены, так и нет - заболевание может протекать без симптомов.
"Мы имеем три главных симптома, которые признаны центрами по контролю за заболеваемостью - это лихорадка (повышение температуры), сухой кашель и затруднения дыхания", - сказал Ляшко.
Также он отметил, что Всемирная организация здравоохранения сделала рейтинг симптомов на основе проведенных анализов:
Также симптомами являются насморк, диарея и кашель с кровью. Специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на заболевание коронавирусом, являются потеря ощущения вкуса и запаха.
Ранее РБК-Украина писало, что идеальная вакцина от коронавируса должна соответствовать трем факторам - формировать надежную иммунный ответ, вызывать Т-лимфоцитний иммунитет и не иметь серьезных побочных эффектов.
Отметим, за прошедшие сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 2495 человек.