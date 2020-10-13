Лигу чемпионов по хоккею отменили из-за коронавируса

Президент хоккейной Лиги чемпионов Петер Занер заявил, что турнир в сезоне-2020/21 не состоится из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что здоровье и безопасность всех участников команд сейчас является основным приоритетом.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Учитывая все обстоятельства, руководство пришло к выводу, что провести сезон-2020/21 не является возможным для лиги и команд как с организационной, так и с экономической точки зрения", - сказал Занер.

Он также отметил, что с текущим развитием ситуации нельзя гарантировать, что все участники Лиги чемпионов смогли бы прибыть на родину в здоровом состоянии. Кроме того, Занер выразил уверенность, что ситуация нормализуется и пандемия не помешает проведению сезона-2021/22.

Отмечается, что турнир должен был пройти с 6 октября 2020 года по 9 февраля 2021 года.

Напомним, из-за коронавируса правительство Латвии отменило Рижский марафон впервые за почти 30 лет.

Также РБК-Украина писало, что в Европе впервые за период пандемии зафиксировано более 109 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.