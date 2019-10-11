ЛИГА:ЗАКОН запустила собственный юридический рейтинг

Всеукраинский рейтинг рынка юридических услуг LIGA ZAKON AWARDS 2019 - это учет всех пожеланий и рекомендаций от профессионалов юридической отрасли и лучшего мирового опыта. За последние 15 лет украинский юридический рынок получил несколько масштабных конкурсов, компании стали активно подаваться в номинации на международные премии и даже выигрывать их. И только одного не хватало - признания клиентами.

В Оркомитете Рейтинга утверждают, что цель – создать объективный рейтинг, которому бы доверяли и компании, и клиенты. Методологию презентовали представителям бизнес-сообщества и медиа.

«Этого украинский юридический рынок ждал давно. Одно из основных преимуществ нашего Рейтинга – это система определения победителей. Мы презентовали прозрачный алгоритм, который понятен всем. К тому же учтены пожелания в объективности. Как компания, которая обслуживает юридический рынок, мы, как никто другой, понимаем потребность в объективной и полной информации. Уверена, что появление Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS будет положительно способствовать отраслевой конкуренции.» - комментирует Марина Бондаренко, соучредитель и СЕО компании ЛИГА:ЗАКОН.

«Методология Рейтинга – это огромная работа команды ЛИГА:ЗАКОН и партнеров, клиентов, которых мы более двух месяцев опрашивали, собирали экспертные мнения. Мы ожидаем, что в состав жюри войдут уважаемые юристы юридических компаний и представители юридических департаментов других сфер бизнеса. В рейтинге мы будем оценивать как компании, так и персоналии, учитывая их победы в международных конкурсах. Отдельный блок номинаций предусмотрен для LegalTech решений, которые помогают юристам эфективно выполнять их работу.» - Валерий Решетняк, директор LegalTech бизнеса компании ЛИГА:ЗАКОН.

В качестве членов жюри будут эксперты рынка – представители юридических компаний и юристы in-house. В этом статусе не может голосовать за себя собственник, топ-менеджер или сотрудник компании/организации номинанта премии.

Формирование состава экспертного жюри и подача анкет номинантами состоится до 31 октября 2019 года.

Категории номинантов Рейтинга LIGA ZAKON AWARDS следующие:

Компании и персоналии (суммарно по оценкам жюри и рынка)

Судебные споры (суды общей юрисдикции)

Хозяйственный процесс

Комплексное юридическое обслуживание

Уголовное право

Налоговое право

Корпоративное право

Банковское и финансовое право

Недвижимость и строительство

Земельное и аграрное право

Фармацевтика и медицинское право

Лучшие решения:

Лучшее решение для автоматизации договорной работы

Лучший медиа ресурс для юристов

Лучшая CRM система для работы с клиентами юридической фирмы

Лучшая компания по проведению обучающих мероприятий для юристов

LegalTech стартап года

А также Выбор года – специальная номинация, победитель в которой определится путем мониторинга и анализа медиа-активности за последние 12 месяцев.

6 декабря победители получат свои награды на Церемонии награждения LIGA ZAKON AWARDS 2019