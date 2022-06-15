Лига наций: Англия опозорилась с Венгрией, Германия разгромила Италию

Лига наций, Дивизион А, 4-й тур

Группа А3

Англия – Венгрия – 0:4

Голы: Шаллай, 16, 70, Надь, 80, Газдаг, 89

Удаление: Стоунз, 82 (А, вторая желтая карточка)

Германия – Италия – 5:2

Голы: Киммих, 10, Гюндоган, 45+4 (пенальти), Мюллер, 51, Вернер, 68, 69 – Ньонто, 78, Бастони, 90+4

Группа А4

Нидерланды – Уэльс – 3:2

Голы: Ланг, 17, Гакпо, 23, Депай, 90+3 – Джонсон, 26, Бейл, 90+2 (пенальти)

Польша – Бельгия – 0:1

Гол: Батшуаи, 16

Венгры повели в матче с Англией на 16-й минуте. Шаллая забыли на острие атаки во время верховой борьбы, и он с нескольких метров расстрелял кипера "Трех львов". Шокивали же гости англичан в финальные 20 минут. Сначала Шаллай технично пробил вратарю под опорную ногу. Вскоре Надь мощным выстрелом левой пробил под ближнюю стойку. А под занавес Газдаг реализовал еще один выход на свидание с Рамсдейлом.

Еще веселее было в параллельном поединке. Немцы забили чемпионам Европы пять безответных мячей за час игрового времени. Киммих забил в два касания после паса партнера, Гюндоган реализовал пенальти, Мюллер пробил с лета на подборе, а Вернер дважды материализовал в гол передачи Гнабри. Итальянцев хватило всего на два мяча престижа – юный Ньонто добил мяч в сетку после сейва Нойера, а Бастони сыграл головой на ближней стойке во время стандарта.

Настоящий триллер состоялся в Роттердаме. "Оранье" быстро забили дважды – Ланг классно пробил под штангу с линии штрафной, а Гакпо технично уложил в угол после рикошета. Но валлийцы быстро отквитали один гол усилиями Джонсона. Когда же Бейл на второй добавленной минуте реализовал одиннадцатиметровый, то показалось, что ничья неотвратима. Но в ответной атаке Депай нашел свой момент после скидки партнера.

На фоне таких результатов минимальная победа Бельгии как будто из другого дивизиона. "Красные дьяволы" забили в Варшаве на 16-й минуте. Это Тилеманс зряче подал в штрафную, где Батшуаи выиграл второй этаж и головой направил мяч за спину голкипера. Больше команды не забивали.