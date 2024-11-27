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Ліга чемпіонів: "Ліверпуль" розібрався з "Реалом" – Салах і Мбаппе зганьбилися

Фото: Мерсисайдці зняли "королівський" скальп (x.com/LFC)
Автор: Антон Федорців

Англійський "Ліверпуль" переграв мадридський "Реал" у 5-му турі основного раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, основний раунд, 5-й тур

"Ліверпуль" – "Реал" – 2:0

Голи: Макаллістер, 52, Гакпо, 77

Нереалізовані пенальті: Салах, 70 – Мбаппе, 61

 

Мерсисайдці виглядали гострішими в першому таймі. Тричі на ударних позиціях опинився Нуньєс. Двічі форвард не зміг переграти Куртуа – з гострого кута та в ближньому бою. Згодом уругваєць не поцілив у рамку головою після навісу Макаллістера.

Досягнути свого "Ліверпуль" зумів на старті другої половини. "Пристрілку" виконав Джонс, який з рикошетом відправив м'яч поруч зі стійкою. А от на 52-й хвилині все склалося для Макаллістера – чемпіон світу зіграв у стінку з Бредлі та пробив у дальній кут з-під Асенсіо.

 

 

 

Не минуло й десяти хвилин, як "Реал" отримав нагоду відігратися. Васкес фінтом змусив Робертсона сфолити на собі – пенальті. До позначки підійшов Мбаппе, та переграти Келлехера з "позначки" не зумів. На 70-й хвилині Салах мав шанс показати майстер-клас одинадцятиметрових, але він не поцілив навіть в рамку.

"Червоні" знайшли момент, щоб подвоїти перевагу. Забив "Ліверпуль" в англійському стилі – Робертсон подав із лівого флангу, а Гакпо головою фактично розстріляв Куртуа. "Ліверпуль" втримав переможний рахунок і з п'ятьма перемогами в активі залишився лідером турніру. Зате "Реал" – аж на 24-й сходинці (6 очок).

 

 

До слова, донецький "Шахтар" прикро поступився ПСВ на фінальних хвилинах.

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