Ліга чемпіонів: "Ліверпуль" розібрався з "Реалом" – Салах і Мбаппе зганьбилися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, основний раунд, 5-й тур

"Ліверпуль" – "Реал" – 2:0

Голи: Макаллістер, 52, Гакпо, 77

Нереалізовані пенальті: Салах, 70 – Мбаппе, 61

Мерсисайдці виглядали гострішими в першому таймі. Тричі на ударних позиціях опинився Нуньєс. Двічі форвард не зміг переграти Куртуа – з гострого кута та в ближньому бою. Згодом уругваєць не поцілив у рамку головою після навісу Макаллістера.

Досягнути свого "Ліверпуль" зумів на старті другої половини. "Пристрілку" виконав Джонс, який з рикошетом відправив м'яч поруч зі стійкою. А от на 52-й хвилині все склалося для Макаллістера – чемпіон світу зіграв у стінку з Бредлі та пробив у дальній кут з-під Асенсіо.

Не минуло й десяти хвилин, як "Реал" отримав нагоду відігратися. Васкес фінтом змусив Робертсона сфолити на собі – пенальті. До позначки підійшов Мбаппе, та переграти Келлехера з "позначки" не зумів. На 70-й хвилині Салах мав шанс показати майстер-клас одинадцятиметрових, але він не поцілив навіть в рамку.

"Червоні" знайшли момент, щоб подвоїти перевагу. Забив "Ліверпуль" в англійському стилі – Робертсон подав із лівого флангу, а Гакпо головою фактично розстріляв Куртуа. "Ліверпуль" втримав переможний рахунок і з п'ятьма перемогами в активі залишився лідером турніру. Зате "Реал" – аж на 24-й сходинці (6 очок).