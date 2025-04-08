Ліга чемпіонів: "Арсенал" з диво-дублем Райса розтрощив "Реал", "Інтер" на виїзді здолав "Баварію"

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, перші матчі

"Арсенал" – "Реал" – 3:0

Голи: Райс, 58, 70, Меріно, 75

Вилучення: Камавінга (Р), 90 (друга жовта)

"Баварія" – "Інтер" – 1:2

Голи: Мюллер, 85 - Мартінес, 38, Фраттезі, 88

"Арсенал" проти "Реала" домінував протягом усієї гри. Лондонці провели чудовий перший тайм, мали декілька моментів, а одного разу, наприквнці першого тайму, просто зобов'язані були відкривати рахунок. На 44-й хвилині Райс головою пробив в нижній кут воріт – "Реал" врятував Куртуа. Добивав Мартінеллі, але бельгієць знову був на місті. Перший тайм без голів.

У другому лондонці тиснули ще більше, але "вершкові" тримались. Тривало це до першого голу. На 58-й хвилині господарі отримали право на штрафний і Райс чудовим прямим ударом відкрив рахунок.

"Арсенал" активізувався ще більше, летів уперед, як на крилах. На 70-й хвилині лондонці знову виконували штрафний, майже з тієї ж точки. До м'яча знову підійшов Райс – і оформив дубль прямим ударом. Після цього мадридців вже можна було брати голими руками – команда розклеїлась повністю.

Третій гол "канонірів" провів на 75-й хвилині Меріно. Окрилений "Арсенал" міг забивати ще. Мадридці, здалося, чекали найшвидшого закінчення цього жаху. Наприкінці матчу до усіх бід додалося ще й вилучення Камавінги.

Український голкіпер мадридців Андрій Лунін не потрапив до заявки на гру через травму. Олександр Зінченко з "Арсенала" перебував у запасі, але на полі так і не з'явився.

Штрафні у виконанні Райса сьогодні були, як пенальті (фото: x.com/Arsenal)

"Баварія" та "Інтер" у першому таймі продемонстрували дуже динамічний і яскравий футбол. За досить рівної гри більше пощастило міланцям, які ближче до перерви змогли відкрити рахунок. Після передачі Тюрама м’яч у сітку відправив Мартінес. Господарі також мали свої шанси, але з реалізацією виникли труднощі. Другий тайм "Інтер" відверто провалив, але все ж зумів вирвати перемогу завдяки голу Фраттезі, який вдало вийшов на заміну.

Капітан "Інтера" Лаутаро Мартінес забив перший гол у ворота "Баварії" (фото: x.com/Inter_en)

"Арсенал" та "Інтер" зробили вагомі заявки на вихід у півфінал. Матчі-відповіді в цих парах відбудуться 16 квітня.