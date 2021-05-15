UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лига арабских государств обвинила Израиль в эскалации военного конфликта в Секторе Газа

Автор: РБК-Украина

Лига арабских государств (ЛАГ) обвинила Израиль в эскалации военного конфликта в Секторе Газа. Организация осудила действия израильских военных и призвала к запуску мирного процесса на международно-правовой основе.

Об этом говорится в специальном заявлении ЛАГ, опубликованном в Facebook организации.

В заявлении подчеркивается, что Израиль "несет полную ответственность за нынешнюю агрессивную войну, эскалацию и все преступные действия", связанные с обострением конфликта между Израилем и палестинскими группировками.

В организации осудили действия Израиля в Секторе Газа, назвав "варварскими удары" по населенным пунктам анклава, которые привели к многочисленным жертвам. В ЛАГ потребовали от международного сообщества, стран - членов ближневосточного "квартета", региональных и международных организаций, а также от Совбеза ООН незамедлительно вмешаться в конфликт, чтобы "положить конец трагедии, начавшейся в 1948 году, и остановить агрессивную войну против палестинцев".

В организации также указали на важность "запуска мирного процесса на международно-правовой основе для прекращения оккупации и укрепления независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме".

Напомним, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.

Отметим, в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сектор ГазаконфликтобстрелИзраиль