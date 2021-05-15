Лига арабских государств обвинила Израиль в эскалации военного конфликта в Секторе Газа

Лига арабских государств (ЛАГ) обвинила Израиль в эскалации военного конфликта в Секторе Газа . Организация осудила действия израильских военных и призвала к запуску мирного процесса на международно-правовой основе.

Об этом говорится в специальном заявлении ЛАГ, опубликованном в Facebook организации.

В заявлении подчеркивается, что Израиль "несет полную ответственность за нынешнюю агрессивную войну, эскалацию и все преступные действия", связанные с обострением конфликта между Израилем и палестинскими группировками.

В организации осудили действия Израиля в Секторе Газа, назвав "варварскими удары" по населенным пунктам анклава, которые привели к многочисленным жертвам. В ЛАГ потребовали от международного сообщества, стран - членов ближневосточного "квартета", региональных и международных организаций, а также от Совбеза ООН незамедлительно вмешаться в конфликт, чтобы "положить конец трагедии, начавшейся в 1948 году, и остановить агрессивную войну против палестинцев".

В организации также указали на важность "запуска мирного процесса на международно-правовой основе для прекращения оккупации и укрепления независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме".