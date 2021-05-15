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Лига арабских государств обвинила Израиль в эскалации военного конфликта в Секторе Газа

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Каир, Суббота 15 мая 2021 17:51
Лига арабских государств обвинила Израиль в эскалации военного конфликта в Секторе Газа Фото: заседание Лиги арабских государств (twitter.com/arableague)
Автор: РБК-Украина

Лига арабских государств (ЛАГ) обвинила Израиль в эскалации военного конфликта в Секторе Газа. Организация осудила действия израильских военных и призвала к запуску мирного процесса на международно-правовой основе.

Об этом говорится в специальном заявлении ЛАГ, опубликованном в Facebook организации.

В заявлении подчеркивается, что Израиль "несет полную ответственность за нынешнюю агрессивную войну, эскалацию и все преступные действия", связанные с обострением конфликта между Израилем и палестинскими группировками.

В организации осудили действия Израиля в Секторе Газа, назвав "варварскими удары" по населенным пунктам анклава, которые привели к многочисленным жертвам. В ЛАГ потребовали от международного сообщества, стран - членов ближневосточного "квартета", региональных и международных организаций, а также от Совбеза ООН незамедлительно вмешаться в конфликт, чтобы "положить конец трагедии, начавшейся в 1948 году, и остановить агрессивную войну против палестинцев".

В организации также указали на важность "запуска мирного процесса на международно-правовой основе для прекращения оккупации и укрепления независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме".

Напомним, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.

Отметим, в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировали.

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