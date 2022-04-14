Лидеры Польши и стран Балтии: санкции против России должны вводиться до окончания войны

"Никто из нас в этом не сомневался. Мы досконально знали, что это вторжение произойдет", – сказал президент Польши Анджей Дуда.

Он отметил, что в Польшу уже прибыли 2,5 миллиона беженцев из Украины, преимущественно женщин и детей. Около двух миллионов из них приняли решение временно остаться в Польше. Дуда также подчеркнул, что новые санкции против страны-агрессора должны вводиться до окончания войны и должны стать примером того, что "никогда нельзя так себя вести".

"В 21 веке убийства женщин и детей, бомбардировка жилых домов – это терроризм, это бандитизм, это топтание принципов международного права, это топтание всех принципов", - заявил польский лидер.

В свою очередь президент Латвии Эгилс Левитс сообщил, что президенты соседних стран собственными глазами увидел "ужасы", совершенные российскими воинами в Киевской области.

"Нет никакого сомнения, что совершены военные преступления. И за это должно наступить ответственность", - сказал он.

"Я поддерживаю то мнение, что нужно сделать специальный суд или трибунал по поводу преступления агрессии собственно. Поэтому аналогично международному суду в отношении бывшей Югославии, я думаю, что нужно ввести специальный международный трибунал по поводу российской войны против Украины", — сказал президент Латвии.

"Мы в Латвии уже одну треть нашего военного годового бюджета в течение двух месяцев потратили, чтобы помочь Украине построить военную мощь. Но также есть другие члены НАТО, которые тоже помогают. Важно, чтобы все члены страны НАТО помогали Украине эффективным вооружением", - сказал Левитс.

Кроме того, он предложил помочь с экспортом зерновых из Украины через латвийские порты. Также лидеры европейских стран сообщили, что убедили другие страны члены ЕС предоставить Украине кандидатский статус вступления в ЕС, чтобы дальше постепенно идти к полноценному членству.