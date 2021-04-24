Лидеры ЕС соберутся в Брюсселе, чтоб поговорить о России и коронавирусе

Лидеры Евросоюза в мае соберутся на саммит в Брюсселе. Обсуждать будут Россию, пандемию коронавируса проблемы с климатом.

Проведение саммита в Брюсселе запланировали на 25 мая. Лидеры Евросоюза будут обсуждать кризис, связанный с коронавирусом, борьбу с изменением климата и напряженность в отношениях с Россией.

До этого лидеры ЕС проводили встречи с помощью видеоконференций из-за пандемии коронавируса, но на этот раз они встретятся лично.

Саммит в следующем месяце был созван сразу после того, как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что после медленного старта программа блока по вакцинации против коронавируса набирает обороты. Брюссель рассчитывает получить достаточное количество доз вакцины, чтоб вакцинировать 70% взрослого населения к концу июля.

Лидеры также обсудят изменение климата после достижения соглашения между Комиссией, депутатами Европарламента и национальными лидерами об обязательном законодательстве или целях по сокращению выбросов.

Также на повестке дня и отношения с Москвой. Лидеры ЕС обсудят наращивание российских войск в оккупированном Крыму и на границах Украины. Также обеспокоенность вызвало и то, что российские агенты спровоцировали взрыв в 2014 году в чешском арсенале.