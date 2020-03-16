Лидеры ЕС проведут еще одно онлайн-заседание из-за коронавируса

Президент Европейского совета Шарль Мишель созывает еще один онлайн-саммит ЕС из-за коронавируа. Об этом сообщает EUobserver.

Отметим, на прошлой неделе лидеры ЕС уже проводили саммит по этой самой тематике.

"Сдерживания распространения вируса, обеспечение достаточного медицинского оборудования, стимулирование научных исследований и ограничения экономических последствий является ключевым моментом", - заявил Мишель.

Напомним, Евросоюз ограничил экспорт медицинских защитных средств, которые могут быть использованы в борьбе против распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что из Украины в Европейский союз пытались вывезти 50 тысяч респираторных масок, экспорт которых был запрещен в связи с распространением коронавируса.

Напомним, Кабинет министров Украины на время карантина из-за коронавируса в Украине запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения. В частности, до 1 июня запрещен экспорт медицинских масок, перчаток и защитной одежды.