Лидеры ЕС проведут экстренную видеоконференцию из-за коронавируса

Фото: Шарль Мишель (flickr.com statephotos)

Лидеры страны ЕС проведут видеоконференцию сегодня

Лидеры стран ЕС проведут экстренные переговоры в связи с распространением коронавируса в Европе. Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter.

Шарль Мишель отметил, что лидеры страны ЕС проведут видеоконференцию.

"Я только что говорил с премьер-министром Джузеппе Конте об экстраординарной ситуации, с которой сталкивается Италия, и подготовке к видеоконференции с членами Европейского совета. Наш обязанность - усилить скоординированный подход ЕС", - написал он.

Отметим, в связи с дальнейшим распространением коронавируса COVID-19 в Италии, Министерство иностранных дел Украины призвало граждан воздержаться от поездок в эту страну.

Украинцам, которые уже находятся в охваченной эпидемией Италии, МИД рекомендует проявлять повышенное внимание и осторожность, чтобы не подхватить вирус.

Напомним, в целом за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 40 подозрений о заболевании коронавирусом, пока 4 образцы еще находятся на стадии исследования.

Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения считают реальной угрозу пандемии нового коронавируса COVID-19.