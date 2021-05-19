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Лидерам ЕС не удалось утвердить единый COVID-паспорт

Автор: Игорь Литвиненко

Лидерам Евросоюза не удалось завершить работу над единой схемой внедрений COVID-паспортов. Переговоры возобновятся в четверг, 20 мая.

Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur.

Цифровой сертификат планируют запустить в Евросоюзе в конце июня. Он позволит открыть больше стран ЕС для путешествий внутри блока.

Документ будет содержать информацию об отрицательном результате теста на коронавирус, был ли он вакцинирован или выздоровел. Наличие COVID-паспорта позволит туристам избежать карантина при въезде в страну ЕС.

Сейчас в Евросоюзе на национальных уровнях решается вопрос о проведении бесплатных тестирований на COVID. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, шестая часть взрослого населения ЕС в настоящее время полностью вакцинирована. К сентябрю этот показатель планируют поднять к 70%.

Напомним, в июне в ЕС планируют запустить систему COVID-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренными в ЕС препаратами. Пока таких вакцин в ЕС четыре - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

Правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, чтобы украинцы могли беспрепятственно путешествовать.

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