Лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію вбили у Тегерані, – іранські ЗМІ

Лідер радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїл Ханія та один з його охоронців були вбиті в результаті обстрілу їхньої резиденції в Тегерані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), яку цитує іранське агентство Mehr.
У КВІР повідомили, що ведеться розслідування інциденту.
Як повідомляє AP, Ханія у Тегерані брав участь в церемонії присяги президента Ірану Масуда Пезешкіана.
Аналітики іранського державного телебачення відразу почали звинувачувати у нападі Ізраїль.
Сам Ізраїль поки не коментував інформацію.
Нагадаємо, у квітні ЦАХАЛ ліквідував трьох синів Ханії внаслідок удару на півночі Сектору Газа.
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