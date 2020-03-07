У лидера Демократической партии Италии диагностировали коронавирус

У лидера Демократической партии Италии Николы Зингаретти диагностировали заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blog Sicilia.

По словам Зингаретти, он проведет некоторое время на карантине у себя дома, откуда будет выполнять часть своей политической работы.

Ранее в ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение COVID-19 летом. При этом директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вирус может сохранить способность распространяться.

Добавим, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд после возвращения из Соединенных Штатов сдала анализы на коронавирус COVID-19. При этом отмечается, что Кальюлайд отказалась от участия в мероприятиях, посвященных годовщине Конгресса Эстонии с целью предупреждения возможности распространения коронавируса.

Кроме того, в Исландии после выявления случаев коронавируса, было объявлено чрезвычайное положение. По состоянию на 7 марта общее число подтвержденных случаев составляет 43.