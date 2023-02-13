Лідер "Зорі" пережив інфаркт на тренуванні: серце оборонця зупинялося тричі

Напередодні 28-річний українець пережив інфаркт під час тренування. Лікарі зуміли реанімувати оборонця та відправили його до шпиталю.

За даними ТаТоТаке, Данченко пережив клінічну смерть. Упродовж нетривалого часу його серце зупинялося тричі. Врятувала українського футболіста щаслива випадковість. Поруч із тренувальним полем "Зорі" проходив семінар Австрійського футбольного союзу, участь у якому брали медики з дефибрілятором.

Данченко виховувався у структурі запорізького "Металурга", а на професіональному рівні дебютував у складі хмельницького "Динамо" в сезоні 2010/11. Пізніше виступав у "Чорноморці" та "Шахтарі", а вже після окупації Криму та частини Донецької та Луганської областей поїхав грати до Росії.

Взимку 2021-го Данченка за 1 млн євро викупив грецький АЕК. На Балканах провів 11 матчів у всіх турнірах і перебрався до "Зорі" на правах оренди. За підсумками першого кола УПЛ сезону 2022/23 вболівальники луганців обрали його найкращим гравцем команди.