Лідер "Мемфіса" Морант оформив убивчий "томагавк": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

"Перший номер" теннессійців декласував оборону "Індіани" видовищним слемданком. Під завісу третьої чверті він утік від двох оборонців "Пейсерс", увірвався у "фарбу" та з-під Сміта виконав "томагавк" однією рукою – завів м'яч за спину та вгатив згори.

Цей та подібний епізоди дозволили "Гріззліс" здобути впевнену перемогу на виїзді (130:112). "Мемфіс" разом із "Денвером" продовжив ділити 1-2 місця в Західній конференції НБА. Рекорд команд однаковий – 29 перемог, 13 поразок.

Сам Морант провів на паркеті 25 хвилин. За цей час він встиг набрати 23 очки, зробив 3 підбирання і віддав 10 передач. Оборонець "Індіани" Кріс Дуарте набрав 25 пунктів і став найрезультативнішим у матчі.

Хто такий Джа Морант

Уродженець Південної Кароліни виступав за "Мюррей Стейт Рейсерс" на студентському рівні. На драфті НБА-2019 "Мемфіс" обрав його під 2-м номером.

Став новачком року в асоціації у 2020 році. Торік був визнаний гравцем із найбільшим прогресом НБА і потрапив у ростер Матчу всіх зірок. На професіональному рівні проводить четвертий сезон.

Кумир Моранта – плеймейкер "Лейкерс" Расселл Вестбрук. Захоплюється хіп-хопом, а на лівій руці зробив татуювання з написом beneath no one ("ні під ким").