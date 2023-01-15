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Лідер "Мемфіса" Морант оформив убивчий "томагавк": момент дня в НБА

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Індіанаполіс, Неділя 15 січня 2023 12:46
Лідер "Мемфіса" Морант оформив убивчий "томагавк": момент дня в НБА Фото: Джа Морант записав у свій актив дабл-дабл (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив плеймейкер "Мемфіс Гріззліс" Джа Морант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

"Перший номер" теннессійців декласував оборону "Індіани" видовищним слемданком. Під завісу третьої чверті він утік від двох оборонців "Пейсерс", увірвався у "фарбу" та з-під Сміта виконав "томагавк" однією рукою – завів м'яч за спину та вгатив згори.

Цей та подібний епізоди дозволили "Гріззліс" здобути впевнену перемогу на виїзді (130:112). "Мемфіс" разом із "Денвером" продовжив ділити 1-2 місця в Західній конференції НБА. Рекорд команд однаковий – 29 перемог, 13 поразок.

Сам Морант провів на паркеті 25 хвилин. За цей час він встиг набрати 23 очки, зробив 3 підбирання і віддав 10 передач. Оборонець "Індіани" Кріс Дуарте набрав 25 пунктів і став найрезультативнішим у матчі.

Хто такий Джа Морант

Уродженець Південної Кароліни виступав за "Мюррей Стейт Рейсерс" на студентському рівні. На драфті НБА-2019 "Мемфіс" обрав його під 2-м номером.

Став новачком року в асоціації у 2020 році. Торік був визнаний гравцем із найбільшим прогресом НБА і потрапив у ростер Матчу всіх зірок. На професіональному рівні проводить четвертий сезон.

Кумир Моранта – плеймейкер "Лейкерс" Расселл Вестбрук. Захоплюється хіп-хопом, а на лівій руці зробив татуювання з написом beneath no one ("ні під ким").

До слова, напередодні "Сан-Антоніо" побив рекорд НБА за відвідуваністю матчів регулярного чемпіонату.

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