Лідер "Ліверпуля" після побиття МЮ шокував заявою про відхід

Нападник англійського "Ліверпуля" Мохамед Салах оголосив про ймовірне завершення періоду виступів за команду після нинішнього сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport.
Напередодні мерсисайдці розгромили "Манчестер Юнайтед" на виїзді (3:0). Єгиптянин оформив третій м'яч "Ліверпуля" та двічі асистував Луїсу Діасу.
"Це востаннє я грав на "Олд Траффорд". Ніхто з клубу не підходив до мене з новим контрактом. Я дуже добре провів літо, мав багато часу побути наодинці та трохи поміркувати про хороше. Це мій останній рік у "Ліверпулі", тож я хочу ним насолодитися", – заявив Салах.
Нападник приєднався до "Ліверпуля" влітку 2017 року. З тих пір він провів за "червоних" 352 матчі в усіх турнірах, у яких забив 214 м'ячів і віддав 92 результативні передачі. У лавах команди Салах завоював титул АПЛ 2019/20, кубок Ліги чемпіонів 2018/19, низку інших трофеїв.
Уродженець мухафази Гарбія, вихованець каїрського "Мокавлуна". Перебрався до Європи перед сезоном 2012/13.
Відіграв два роки за швейцарський "Базель" та перейшов у лондонський "Челсі". Закріпитися в складі англійського гранда не зумів і переїхав до Італії. Там упродовж трьох сезонів захищав кольори флорентійської "Фіорентини" та столичної "Роми". "Ліверпуль" придбав єгиптянина за 42 млн євро.
У складі збірної Єгипту дебютував у 2011 році та двічі став віце-чемпіоном Африки (2017, 2021). Тричі був найкращим бомбардиром англійської Прем'єр-ліги та завоював понад десяток інших індивідуальних нагород.
До слова, раніше "Ліверпуль" отримав суперників у Лізі чемпіонів нового формату.
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