Лідер "Ліверпуля" після побиття МЮ шокував заявою про відхід

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport .

Напередодні мерсисайдці розгромили "Манчестер Юнайтед" на виїзді (3:0). Єгиптянин оформив третій м'яч "Ліверпуля" та двічі асистував Луїсу Діасу.

"Це востаннє я грав на "Олд Траффорд". Ніхто з клубу не підходив до мене з новим контрактом. Я дуже добре провів літо, мав багато часу побути наодинці та трохи поміркувати про хороше. Це мій останній рік у "Ліверпулі", тож я хочу ним насолодитися", – заявив Салах.

Нападник приєднався до "Ліверпуля" влітку 2017 року. З тих пір він провів за "червоних" 352 матчі в усіх турнірах, у яких забив 214 м'ячів і віддав 92 результативні передачі. У лавах команди Салах завоював титул АПЛ 2019/20, кубок Ліги чемпіонів 2018/19, низку інших трофеїв.

Хто такий Мохамед Салах

Уродженець мухафази Гарбія, вихованець каїрського "Мокавлуна". Перебрався до Європи перед сезоном 2012/13.

Відіграв два роки за швейцарський "Базель" та перейшов у лондонський "Челсі". Закріпитися в складі англійського гранда не зумів і переїхав до Італії. Там упродовж трьох сезонів захищав кольори флорентійської "Фіорентини" та столичної "Роми". "Ліверпуль" придбав єгиптянина за 42 млн євро.

У складі збірної Єгипту дебютував у 2011 році та двічі став віце-чемпіоном Африки (2017, 2021). Тричі був найкращим бомбардиром англійської Прем'єр-ліги та завоював понад десяток інших індивідуальних нагород.