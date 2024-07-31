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Лідер "Ісламського джихаду" був у будівлі, де вбили ватажка ХАМАС, - ЗМІ

Фото: Зіад ан-Накхала (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У будівлі, де було вбито ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханію, у момент обстрілу перебував також лідер "Ісламського джихаду" Зіад ан-Накхала. Він вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними ЗМІ, лідер "Ісламського джихаду" був у тій самій будівлі у Тегерані, що і Ханія, коли її обстріляли. Накхала знаходився на іншому поверсі у момент атаки.

Зазначається, що лідер "Ісламського джихаду" не був ціллю атаки і не був убитий.

 

 

Вбивство ватажка ХАМАС

Нагадаємо, 31 липня стало відомо, що лідер угрупування ХАМАС Ісмаїл Ханія був вбитий внаслідок обстрілу їхньої резиденції в Тегерані. Також загинув один з його охоронців. Іран пригрозив відповісти на вбивство лідера ХАМАС.

Відомо, що ватажок ХАМАС та лідер "Ісламського джихаду" були присутні на церемонії, коли новий президент Ірану складав присягу. Також участь у церемонії взяли високопоставлені представники хуситів та "Хезболли".

Додамо, що президент Ірану Масуд Пезешкіан складав присягу під скандування "Смерть Америці та Ізраїлю".

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