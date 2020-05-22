Лидер группы "Друга Ріка" рассказал о проблемах с алкоголем и наркотиками

Украинский музыкант и лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин признался, что имел проблемы с алкоголем и наркотиками. Как рассказывает сам музыкант, особенной проблемой была алкогольная зависимость, которая приводила к проблемам с памятью.

О своих проблемах с зависимостями артист признался в программе певицы Оли Поляковой "Полявидение".

Как рассказал Валерий Харчишин, в начале его творческой карьеры он мог позволить себе наркотики, но не очень тяжелые.

"Я не пробовал ни разу инъекционных наркотиков. ЛСД нет, грибы нет, MDMA однажды, когда-то очень давно. Я помню, это было ужасно, мы летели с какого-то концерта, это было очень смешно, страшно, потому что у меня были глаза по семь копеек. К тому же я хотел спать, усталость. Марихуана да, но меня от нее тошнит", - признался Харчишин.

Но самой большой своей проблемой тех времен Харчишин называет алкоголь. Артист признался, что мог так сильно напиться, что после отыгранного концерта не помнил, состоялось ли выступление.

"Пожалуй, единственный наркотик, к которому я привык и это было проблемой для меня. Потому что в те юные годы, когда мы начинали играть, порой мы даже не помнили, что мы делаем, когда выходили на сцену, потом завершали концерт и иногда не помнили, что концерт состоялся", - поделился артист.

Напомним, что ранее Оля Полякова сделала откровенное признание о внешности.