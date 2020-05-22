ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лидер группы "Друга Ріка" рассказал о проблемах с алкоголем и наркотиками

Lite » Стиль жизни 22.05.2020 - 15:35
Лидер группы "Друга Ріка" рассказал о проблемах с алкоголем и наркотиками
Валерий Харчишин (фото: facebook.com/DrugaRika)

Валерий Харчишин рассказал, как не помнил собственные выступления из-за алкоголя

Украинский музыкант и лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин признался, что имел проблемы с алкоголем и наркотиками. Как рассказывает сам музыкант, особенной проблемой была алкогольная зависимость, которая приводила к проблемам с памятью.

О своих проблемах с зависимостями артист признался в программе певицы Оли Поляковой "Полявидение".

Как рассказал Валерий Харчишин, в начале его творческой карьеры он мог позволить себе наркотики, но не очень тяжелые.

"Я не пробовал ни разу инъекционных наркотиков. ЛСД нет, грибы нет, MDMA однажды, когда-то очень давно. Я помню, это было ужасно, мы летели с какого-то концерта, это было очень смешно, страшно, потому что у меня были глаза по семь копеек. К тому же я хотел спать, усталость. Марихуана да, но меня от нее тошнит", - признался Харчишин.

Но самой большой своей проблемой тех времен Харчишин называет алкоголь. Артист признался, что мог так сильно напиться, что после отыгранного концерта не помнил, состоялось ли выступление.

"Пожалуй, единственный наркотик, к которому я привык и это было проблемой для меня. Потому что в те юные годы, когда мы начинали играть, порой мы даже не помнили, что мы делаем, когда выходили на сцену, потом завершали концерт и иногда не помнили, что концерт состоялся", - поделился артист.

Напомним, что ранее Оля Полякова сделала откровенное признание о внешности.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новости Украины Оля ПоляковаВалерий ХарчишинДруга ріка
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь