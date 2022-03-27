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Лидер белорусской оппозиции – Байдену: белорусы вместе с украинцами борются за свободу

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Варшава, Воскресенье 27 марта 2022 05:48
Лидер белорусской оппозиции – Байдену: белорусы вместе с украинцами борются за свободу Светлана Тихановская (Фото: bls.eu)
Автор: Константин Широкун

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила президенту США Джо Байдену, что белорусы бесстрашно стоят рядом с народом Украины. Телефонный разговор состоялся, когда Байден направлялся в США после визита в Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я поблагодарила президента Байдена за сегодняшнее выступление в Варшаве и руководство США в великой битве за свободу, битве между свободой и репрессиями", — сказала Тихановская. Она также заявила, что белорусы находятся в авангарде этой борьбы — и бесстрашно стоят рядом с народом Украины.

По данным Белого дома, Байден поблагодарил Тихановскую за присутствие на его выступлении в Варшаве и подчеркнул неизменную поддержку Соединенными Штатами белорусского народа в защите и продвижении прав человека, включая свободу выражения мнений, а также свободные и честные выборы.

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