Лидер "антивакцинаторов" вышел из больницы после прохождения психиатрической экспертизы

"...Уже сегодня я уезжаю домой. Уже собрал вещи, занес в машину и прошел их комиссию", - отметил Стахив.

В то же время он добавил, что их "правозащитная" организация начинает новый виток деятельности.

Остап Стахив известен как один из лидеров движения противников вакцинации от коронавируса.

30 ноября Галицкий райсуд Львова направил его на прохождение судебно-психиатрической экспертизы.