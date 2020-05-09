Личный помощник дочери президента США заразилась коронавирусом

Личный помощник дочери президента США Иванки Трамп заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источник, знакомый с этим вопросом, заявил, что ассистент Иванки Трамп уже несколько недель не появляется на работе.

После того, как у нее подтверлили коронавирус, тестирование прошли дочь Трампа и ее муж Джаред Кушнер - оба дали отрицательный результат в пятницу.

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"Она не контактировала со мной. Она провела некоторое время с вице-президентом", - заявил Трамп.

При этом отмечается, что еще один сотрудник аппарата американского вице-президента заразился коронавирусом.

РБК-Украина писало, что имел тесного контакта с инфицированным. Вице-президент и его супруга уже сдавали тест на COVID-19 в конце марта. Их тесты оказались отрицательными.